Mister Movie | Dopo Severance Adam Scott si unisce al nuovo film horror Hokum

Un viaggio nelle tenebre diretto da Damian McCarthy, noto per il suo ruolo nella serie, è stato scelto come protagonista del prossimosoprannaturale. Diretto da Damian McCarthy, regista acclamato per il suo approccio unico al genere, ilpromette di esplorare nuove frontiere del terrore psicologico.Un cast d’eccezioneAl fianco dici saranno Peter Coonan (conosciuto per Bad Sisters) e David Wilmot (Bodkin), due talenti irlandesi che arricchiranno ulteriormente l’atmosferaiosa del. Questa nuova produzione segna un'altra collaborazione tra Image Nation e Spooky Pictures, team dietro il successo di Late Night With the Devil e Watcher con Maika Monroe.La trama inquietante diIlseguirà la storia di uno scrittore, interpretato da, che si reca in un remoto albergo irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori.