Mister Movie | Dopo 20 anni ora puoi guardare l’audizione di Henry Cavill per James Bond

Il provino del 2005 finalmente disponibiledue decenni, il nastro deldiper il ruolo diin Casino Royale è finalmente disponibile online.era tra i finalisti per interpretare l'iconica spia britca prima che il ruolo venisse affidato a Daniel Craig, che ha poi vestito i pdiper cinque film, da Casino Royale (2006) a No Time to Die (2021).Un giovanenei pdi 007Il video, condiviso su YouTube da Ron South, mostra un giovanenel 2005 mentre registra diverse scene del provino. Nel filmato, l'attore sfoggia capelli più lunghi rispetto al suo look attuale e recita battute tratte da GoldenEye (1995), incluso il celebre ordine di un vodka martini, agitato non mescolato e l’iconica presentazione: "".