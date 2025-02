Mistermovie.it - Mister Movie | Data Inizio The Couple, Ilary Blasi debutta con il nuovo reality su Canale 5

è pronta a tornare in prima serata con The, ilshow di5 che debutterà tra metà aprile emaggio 2025. Il programma, che prenderà il via subito dopo la finale del Grande Fratello prevista per fine marzo, promette di conquistare il pubblico con un mix di competizione, emozioni e strategie.Theprima puntata conLa formula di Theprevede la partecipazione di concorrenti divisi in coppie, che potranno essere composte da partner sentimentali, amici, parenti, colleghi o addirittura rivali storici. Il gioco metterà alla prova la loro resistenza fisica e psicologica, costringendoli a una convivenza forzata all'interno della stessa location utilizzata dal GF.Prima puntata e dinamiche del giocoIl debutto è previsto tra metà aprile emaggio 2025 in prima serata su5.