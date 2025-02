Mistermovie.it - Mister Movie | Daniel Radcliffe protagonista del thriller sulla guerra del Vietnam Trust the Man

Un nuovo ruolo intenso per l’ex mago di Hogwartscontinua a diversificare la sua carriera con progetti ambiziosi e fuori dagli schemi. L’attore, celebre per il ruolo di Harry Potter, è stato scelto comedelthe Man, ambientato durante ladel.Una storia di ossessioni eiSecondo quanto riportato da Deadline,the Man seguirà la vicenda di un ufficiale dell’intelligence militare, interpretato da, incaricato di indagare su un soldato decorato ma avvolto nelo. Man mano che l’indagine si approfondisce, il rapporto tra i due diventa sempre più ossessivo e pericoloso.Al fianco dici sarà Lucas Hedges, attore candidato all’Oscar per Manchester by the Sea, mentre la regia è affidata a Will Graham, noto per il suo lavoro in Daisy Jones & the Six.