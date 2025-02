Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti al Nove con Fabio Fazio per Sanremo 2025

Con l’avvicinarsi del Festival diè pronto a dare la spinta finale alla nuova edizione della kermesse musicale. Il direttore artistico e conduttore, seguendo le orme del suo predecessore Amadeus, non teme di farsi vedere anche sui canali della concorrenza, puntando su una strategia promozionale ben studiata.ospite a Che Tempo Che Fa sulperNei giorni che precedono l’inizio della rassegna,sarà protagonista di due importanti appuntamenti televisivi. Il primo lo vedrà ospite da Bruno Vespa, mentre il secondo, in programma per domenica 9 febbraio, lo porterà nello studio disul.L’ospitata dae le “tante sorprese”L’incontro connon sarà una semplice intervista di rito. I canali social del programma annunciano chenon si limiterà a presentare la nuova edizione di, ma svelerà anche “tante sorprese”.