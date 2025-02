Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: Brave New World – La Marvel riuscirà a replicare il successo dei suoi predecessori?

Il ritorno diin un mondo nuovoGennaio ha visto un inizio piuttosto tranquillo per i botteghini, con una ripresa ancora lontana dai livelli pre-pandemia. Tuttavia, laè pronta a cambiare la situazione conNew, un film che potrebbe segnare il primo grande blockbuster dell’anno. Le aspettative sono alte, ma la domanda che sorge spontanea è:questo nuovo capitolo delCinematic Universe (MCU) ai successi dei film sui supereroi pre-pandemia, o laStudios rischia un passo falso?Le prime previsioni sul box officeLe prime previsioni suggeriscono cheNewpotrebbe guadagnare tra gli 81 e i 98 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Questi numeri sembrano abbastanza simili ai monitoraggi precedenti che prevedevano circa 90 milioni, come riportato da The Hollywood Reporter.