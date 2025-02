Mistermovie.it - Mister Movie | Cancellato il nuovo videogioco su Flash: il velocista DC resta senza titolo dedicato

Leggi su Mistermovie.it

Unera in fase di sviluppo presso Warner Bros. Montreal, ma il progetto è stato definitivamente. Secondo un rapporto di Jason Schreier di Bloomberg, il team dietro Gotham Knights e Batman: Arkham Origins aveva ottenuto il via libera per lavorare su unincentrato sul celebrescarlatto. Tuttavia, il progetto è stato interrotto nel 2023, apparentemente a seguito del deludente risultato al botteghino del film Thecon Ezra Miller.il Videogame su The: La difficile espansione della DC nei videogiochiNonostante l'enorme popolarità dei suoi eroi, la DC ha faticato a espandere il proprio universo nei videogiochi al di fuori dell'iconico franchise di Batman. Titoli come DC Universe Online e Suicide Squad: Kill the Justice League hanno esplorato altri personaggi, ma la Warner Bros.