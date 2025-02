Mistermovie.it - Mister Movie | Black Panther 3: Lupita Nyong’o commenta i rumors sul ruolo di Denzel Washington

Leggi su Mistermovie.it

L'attrice smentisce le voci, ma lascia aperte alcune possibilitàL’attesa per3 è già iniziata, nonostante i dettagli sul progetto siano ancora avvolti nelo. Mentre i fan speculano sulla trama e sul cast del prossimo capitolo dell’MCU, l’attriceha affrontato alcuni deipiù discussi, tra cui il possibile coinvolgimento dinel film.Intervistata da Entertainment Weekly, la star di: Wakanda Forever ha espresso scetticismo sulle voci che circolano, affermando di non credere a nulla fino a quando il regista Ryan Coogler non confermerà ufficialmente le informazioni. Con un tono ironico, l’attrice ha scherzato sul fatto chepotrebbe avere unnel film, mentre lei potrebbe non essere coinvolta.