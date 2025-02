Laverita.info - Missione compiuta: Milano come Gotham City. L’ex capo della polizia lascia l’incarico (e Sala)

Il consulente per la sicurezza meneghina(brama una discesa in campo?).: «Abbiamo fatto un grande lavoro». Ossia piazzare qualche ghisa in più per strada mentre la criminalità è a livelli record.