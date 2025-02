Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, il regista promette: "Le acrobazie di Tom Cruise vi manderanno il cervello in pappa"

L'ottavo capitolo del franchise d'azione con protagonista l'agente Ethan Hunt arriverà al cinema alla fine di maggio Non c'è nulla che Tomnon farebbe per il divertimento del pubblico sul grande schermo. Negli ultimi dieci anni ha consolidato la sua reputazione di uomo più audace di Hollywood, non solo una vera e propria star del cinema, ma anche una potenza acrobatica, un effetto speciale ambulante. Si è buttato da una scogliera a tutta velocità in sella a una moto, ha pilotato jet da combattimento, ha scalato il Burj Khalifa, è penzolato da elicotteri, ha fatto base-jump in loop, tutto in nome dell'intrattenimento. E a quanto pare, non abbiamo ancora visto nulla. Mancano pochi mesi all'uscita di .