Miravalle si rinnova | il circuito pronto per gli Internazionali d’Italia di Motocross

Grande attesa per la seconda prova deglidi, in programma il 15 e 16 febbraio sulto tracciato di, a Montevarchi. Dopo un mese di lavori intensi, la pista si presenta più tecnica e impegnativa, con 28 curve e 19 salti che metteranno alla prova i migliori piloti. Tra le novità principali, il cambio di senso di marcia in direzione anti-oraria, studiato per ridurre l’abbagliamento del sole al tramonto e rendere la gara ancora più spettacolare.Ieri, durante la conferenza stampa al Palazzo del Podestà, il presidente del Moto Club Brilli Peri, Simone Vanzi, ha annunciato l’intitolazione del trofeo 125 under 17 a Guido Barbesi, storico dirigente del club scomparso nel 2022.Ilè già stato testato dal giovane pilota Lorenzo Aglietti, che ha confermato l’aumento del livello tecnico della pista.