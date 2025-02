Ilrestodelcarlino.it - Minacciano di buttarsi dall’impalcatura, Gallo:: "Stop alle discriminazioni"

"Quanto accaduto in via Carlo Marx è tragico e ci ricorda che non esistono isole felice immuni alla precarietà del lavoro e allo sfruttamento". Corrado, portavoceanza Verdi sinistra Carpi, interviene sul grave episodio che si è verificato mercoledì mattina quando due operai egiziani 20enni hanno minacciato dida un palazzo perché non pagati da mesi. "Che nel 2025 si debba mettere la propria vita a repentaglio per un diritto fondamentale come il giusto salario è qualcosa di scioccante e non è degno di un paese civile e della nostra comunità. La sicurezza sul lavoro, del salario, il rispetto per la vita dei lavoratori, a prescindere dalla provenienza, la religione e la mansione – prosegue – sono valori fondanti della Repubblica, che fa della dignità che emana dal lavoro un punto così fondamentale da averlo inserito nel primo articolo della Costituzione".