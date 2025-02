Frosinonetoday.it - Minacce e botte alla ex moglie, arrestato un uomo

Leggi su Frosinonetoday.it

Polizia di Stato:unper maltrattamenti in famigliAveva fatto diventare la vita della ex un inferno. Situazione che è andata avanti per un bel po' di tempo e che è terminata lo scorso fine settimana quando i poliziotti di Frosinone hanno tratto in arresto l'che ora dovrà.