Panorama.it - Milano senza parcheggi gratuiti, la nuova trovata della giunta Sala

Ladell’amministrazioneriguarda l’eliminazione deidall’intera città di. A inizio settimana l’assessore alla Mobilitàmilanese, Arianna Censi, ha presentato un piano per l’eliminazione deia strisce bianche. Il Comune starebbe già mappando le strade ed effettuando i primi interventi, come ad esempio in zona Corvetto, dove già da qualche mese tutti iintorno a via Fratelli Rosselli e via Martinengo sono diventati a pagamento, oppure nei quartieri San Cristoforo e Lorenteggio, dove le strisce bianche stanno lasciando spazio alle blu. Il piano, a detta dell’assessore Censi, non riguarda i residenti, che “potranno continuare aare sempre”, davvero magnanimi a Palazzo Marino!Lo scopo sarebbe quello di ridurre le “soste selvagge” e, ovviamente, aumentare i ricavi derivati dalle soste delle auto.