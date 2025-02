Lapresse.it - Milano, scomparsa Jhoanna Nataly Quintanilla Valle: compagno indagato per omicidio

Leggi su Lapresse.it

pervolontario aggravato e soppressione di cadavere Pablo Gonzalez, il 48ennedi, la donna di 40 anni di origini salvadoregnedanella notte fra il 24-25 gennaio e di cui non si hanno più notizie da allora. La pm, Alessia Menegazzo, e l’aggiunta Letizia Mannella, che coordinano le indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri, hanno convocato l’uomo in Procura per interrogarlo assistito da un legale. Gonzalez aveva sporto denuncia per allontanamento volontario della compagna, baby sitter di lavoro presso la casa di una dottoressa milanese, una settimana dopo la, il 31 gennaio, sostenendo che la donna avesse fatto una valigia e fosse uscita dall’abitazione di zona Bicocca. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero come l’allontanamento non sia mai avvenuto e, insieme ad altri elementi investigativi, hanno convinto gli inquirenti a iscrivere il 48enne sul registro degli indagati e convocarlo.