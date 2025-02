Ilgiorno.it - Milano e la moda, legame indissolubile

"Con Parigi ce la giochiamo". Le parole del presidente della Camera dellaitaliana, Carlo Capasa, non sono una dichiarazione di guerra ai cugini francesi – anche se con i galletti d'Oltralpe ogni tanto amiamo sfidarci a duello – ma una legittima manifestazione d'orgoglio per un patrimonio nazionale da difendere e valorizzare. A poco più di due settimane dalla Fashion Week, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo,riafferma la sua centralità e la sua importanza per il sistemaitaliano. Il suo essere una delle quattro capitali dello stile al mondo assieme alla Ville Lumière, a Londra e a New York è indiscusso. Primato che Madrid o Barcellona, due valide concorrenti, non sono mai riuscite a scalfire in mezzo secolo. E nemmeno negli ultimi quarant'anni. E quattro decenni sono passati dalla mitica foto di gruppo scattata dalla giornalista milanese Adriana Mulassano sul tetto del Duomo, fra le guglie della cattredale, che immortala gli stilisti degli anni Ottanta.