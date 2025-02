Unlimitednews.it - Milano-Cortina, ecco lo Sport Village e uno spazio tecnologico Samsung

One year to go. A un anno esatto dall'inizio delle Olimpiadi di, al via il 6 febbraio 2026, è scattato il conto alla rovescia: in piazza Duomo, è stato inaugurato il2026Powered by& Enel. Unoaperto al pubblico nel cuore del capoluogo lombardo che per quattro settimane, fino al 6 marzo prossimo, permetterà di vivere tutte le emozioni e l'entusiasmo degliinvernali. Turisti e cittadini milanesi potranno partecipare gratuitamente a workshop culturali e digitali, e conoscere l'hockey su ghiaccio e il curling grazie alla presenza di due campiivi e attraverso lezioni gratuite, della durata di trenta minuti, con gli istruttori.