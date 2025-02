Quotidiano.net - Milano-Cortina 2026. Manca un anno ai Giochi. Il Cio: "L’Italia è pronta"

"Ghe sem", annuncia in milanese il governatore lombardo Attilio Fontana. "Ghe semo", conferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel suo dialetto. A undalle Olimpiadi– la cerimonia inaugurale è in programma allo stadio di San Siro il 6 febbraio, quella di chiusura all’Arena di Verona il successivo 22 febbraio – è tempo di far scattare il conto alla rovescia. Il ‘Countdown Clock’ è già stato piazzato a fianco del Duomo. Intanto in mattinata le autorità politiche e sportive italiane fil punto della situazione al Teatro Strehler con il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach, il quale, in italiano, dice: "Scriviamo insieme un nuovo capitolo". Olimpico, naturalmente. Il governo Meloni ringrazia e rilancia, dopo il vertice con Bach mercoledì a Palazzo Chigi.