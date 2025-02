Quotidiano.net - Milano Cortina 2026: inaugurato il Sport Village in Piazza Duomo con Enel

È statooggi inilpowered by Samsung &, realizzato insieme a Fondazione. Nel villaggio, aperto fino al 6 marzo, gli appassionati potranno provare le emozioni delle discipline olimpiche invernali come curling e hockey sul ghiaccio sui due campi allestiti per l'occasione e incontrare i migliori atleti italiani, come Stefania Constantini e Arianna e Pietro Sighel. L'inaugurazione è stata anche l'occasione perdi annunciare la sua presenza come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di. Avrà un ruolo strategico durante i Giochi con tecnologie all'avanguardia e la fornitura di energia al 100% rinnovabile. "Siamo orgogliosi di essere partner della manifestazione e consapevoli della sfida che ci attende per renderla più sostenibile ed elettrificata.