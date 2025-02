Rompipallone.it - Milan, si ferma Leao per infortunio: la situazione sulla stella rossonera

Ultimo aggiornamento 7 Febbraio 2025 22:05 di redazioneIlora deve fare i conti con l’diche fa preoccupare non poco tifosi e Conceicao in vista delle prossime sfideIlè pronto a dare continuità agli ultimi risultati utili consecutivi guadagnati nelle ultime sfide, con la Champions dietro l’angolo e altre partite importanti. I rossoneri stanno pian piano rialzando la testa dopo una prima parte di stagione. Anche i tifosi sono ritornati a sostenere fortemente gli uomini di Conceicao, dopo settimane frenetiche di duro confronto e cori verso la società e Cardinale. Ora i rossoneri, nonostante l’aria pulita che si sta respirando in questi giorni, devono fare i conti con una pessima notizia:sarà costretto arsi per via di un.Verso Empoli-: Conceicao fa affidamenti sui nuovi acquistiI rossoneri hanno un assoluto bisogno di trovare la vittoria nella giornata di domani contro l’Empoli, nonostante si tratti di un campo ostico che ha dato problematiche a diverse big.