Milan Sérgio Conceição pregusta i fantastici 4 ma serve ancora del tempo

Il tecnico del4 in campo insieme, ma servirà delper vederli in campo insieme.La sessione invernale di calciomercato ha regalato alparecchia qualità con gli arrivi di Santiago Gimenez e Joao Felix che vanno cosi a rinforzare un reparto che vede già le presenze di Rafael Leao e Christian Pulisic. Proprio a tal proposito il tecnico portoghesei “4” tutti in campo insieme madel.Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico portoghese nella sua esperienza al Porto ha spesso utilizzato 4-2-3-1 e il 4-3-3, ma il modulo con cui si trovava di più era il 4-4-2. Il 4-4-2, declinato anche al4-2-4, è una formula che ritorna nella memoria dei tifo si rossoneri. Ovviamente il primo pensiero va al 4-2-fantasia declinato da Adriano Galliani per esaltare la formazione scelta da Leonardo.