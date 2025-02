Liberoquotidiano.it - Milan, la dura legge di Sergio Conceiçao: ecco chi non vuole a centrocampo

L'improvvisa abbondanza nel reparto offensivo delrappresenta metaforicamente l'all-in di, che in cinque mesi si gioca il futuro in rossonero. Se la firma sulla clausola di rescissione dal contratto in favore del club è stata una concessione cheha fatto e si è fatto per provare a «fare un salto in avanti nella carriera», è giusto che ilabbia dato agli strumenti per giocarsi questa occasione al meglio. Partendo da questo presupposto va giudicato il mercato appena terminato. Non si è cercato di risolvere tutti i problemi della rosa ma di rimodellarla secondo le preferenze del mister.un calcio verticale, intenso più che tattico, diretto più che ragionato, e aveva bisogno di giocatori per questo. In primis, di cambi offensivi perché l'intensità deve rimanere alta per tutta la partita, altrimenti il, vedi nel derby, si ritrova nell'ultima mezz'ora a difendere con il baricentro basso senza più forza per ripartire.