Pianetamilan.it - Milan, Joao Felix subito top: perché può esplodere con Conceicao | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

, fantasista portoghese che ha debuttato con un gol con la maglia del, protagonista nell'ultimo podcast 'La Tripletta'non ha perso tempo e ha segnatoil suo primo gol con il, all'esordio in Coppa Italia contro la Roma. Sergio Conceiçao conosce bene l'ex Benfica e l'ha voluto fortemente in rossonero. L'allenatore portoghese ha in mente un progetto ben preciso per il suo connazionale: per scoprirlo, guarda la nuova puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport'