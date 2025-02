Dailymilan.it - Milan, Joao Felix mette Rafael Leao spalle al muro: rischia il posto?

L’arrivo dipotrebbe cambiare gli equilibri in casa, infattipotrebbe anchere ilda titolare.Ilsi prepara alla trasferta di Empoli, la partita del Castellani sarà importantissima per l’obiettivo quarto. La qualificazione in Champions League è di primaria importanza, anche più di una Coppa Italia o Supercoppa Italiana. Sergio Conceiçao dovrà gestire bene le forze dei propri ragazzi per poter raggiungere l’obiettivo.I rossoneri dopo il mercato di gennaio hanno grande abbondanza in attacco, infatti in avanti sono partiti solo Okafor (prestito al Napoli) e Morata (al Galatasaray) mentre i vari Origi, Chukwueze e Jovic (gli esuberi) sono rimasti aello. In aggiuntae Santiago Gimenez sono diventati idoli dei tifosi con, Abraham, Pulisic e il giovane Camarda a completare un roster di attaccanti davvero affollatissimo.