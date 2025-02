Juventusnews24.com - Mike Amstrong Juve, il responsabile marketing del club bianconero si è dimesso. La decisione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilsi è: la sua. Gli aggiornamenti in casa bianconeraCome riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport,si èdalla carica didellantus. Per un breve periodo sotto le sue mansioni era stata inserita temporaneamente anche la comunicazione, fino a luglio dello scorso anno. Il dirigente americano era in carica dallo scorso 1 settembre 2021 e lascia così ildopo oltre 3 anni.Leggi suntusnews24.com