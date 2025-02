Secoloditalia.it - Migranti, von der Leyen spinge sui rimpatri degli irregolari. Foti: “L’Italia è stata ascoltata”

Si rinforza l’asse von der-Meloni in tema di politiche migratorie. “Dobbiamo guardare al problema dei, che sono qui nell’Unione Europea ma che non hanno il diritto di rimanere qui. Quindi una decisione negativa sul loro asilo, implica che devono tornare a casa nel loro paese: e qui presenteremo una proposta per accelerare questinell’Unione Europea”. La presidente della Commissione Europea Ursula si è espressa con grande chiarezza parlando a Danzica in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk, presidente di turno dell’Unione., von der: “Accelerare i”La giornata offre dunque un momento di riflessione importante, con parole che vanno dirette nella direzione impressa dal governo italiano sue soluzioni innovative: come quelle messa in campo sui centri in Albania, tanto imitati nel mondo ma tanto odiati da una parte della magistratura.