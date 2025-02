Lapresse.it - Migranti, Mediterranea: “Ong tenute lontane per legge da luoghi necessità”

“La fotografia attuale è assolutamente drammatica, in una condizione di vuoto e di abbandono. I dispositivi dimessi in atto dal governo italiano, supportati dall’Ue, costringono le navi delle organizzazioni della flotta civile, che attualmente sono le uniche che monitorano le acque internazionali del mediterraneo centrali, ad essere sempre piùdaidi. L’assegnazione dei porti lontani, le confische, i fermi, costringono le navi ad essereper giorni daidove è necessario che siano. Quello che cambia è che nessuno sa effettivamente cosa succede, nessuno può testimoniare, nessuno può soccorrere. Abbiamo continue notizie di naufragi e di navi fantasma, ovvero quelle navi che sappiamo essere partite ma non abbiamo notizie di sbarchi da nessuna parte”.