Ilfattoquotidiano.it - “Mi mettono davanti una ragazza, che era una segretaria, con un cannolo siciliano. Ci sono andato giù pesante e ho visto gente esultare”: Cracco racconta il provino a Masterchef

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuoco, gastronomo e ormai affermato personaggio televisivo. Lui è Carlo, il noto ex giudice di. È proprio lui l’ospite dell’ultimo episodio del podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli. Con Gazzoli, nella puntata pubblicata ieri 6 febbraio, lo chef nato a Creazzo (Vicenza) nel 1965, ha parlato della propria carriera, iniziando dagli esordi (non facili): “Quando ho scelto di fare la scuola alberghiera, l’ho fatto più perché era a 50 km di casa. Io adoravo viaggiare e lo facevo tutti i giorni, mi alzavo alle 5:30 e tornavo a casa alle 20, ma non mi pesava perché ero molto soddisfatto di quello che facevo. In realtà all’inizio avevo 4 in cucina perché non ero mai stato in ristorante, tutti i miei compagni erano figli d’arte. Invece mio padre faceva l’operaio e mia madre la casalinga”.