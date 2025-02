Ilgiorno.it - "Mi hanno picchiato". Scattano i soccorsi ma il ferito non c’è

È giallo sulla presunta aggressione che sarebbe avvenuta mercoledì attorno alle 19 in viale Trieste vicino alla rotonda del supermercato Conad. La vittima, secondo la prima versione raccolta dal 112, sarebbe stato un cittadino nordafricano presumibilmenteda un’altra persona o da un gruppo di persone rimaste ignote. Sul posto sono arrivati carabinieri e del soccorso sanitario del 118 con ben due ambulanze. Il personale però non ha prestato le cure a nessuno perché, secondo quanto appreso, sul posto non è stata rintracciata alcuna persona. Poco dopo, a poca distanza è stato notato un uomo, la presunta vittima, il quale era palesemente ubriaco: quest’ultimo avrebbe fornito versioni discordanti sull’episodio pronunciando frasi con poco senso logico. Non aveva nemmeno alcun segno evidente di lesioni da pestaggio.