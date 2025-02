Iodonna.it - «Mi ha chiesto subito: "Davvero lo incontri?". Secondo me i coetanei di Mia cantano senza dargli lo stesso significato. Basta parlare con i ragazzi, le cose si spiegano»

«Pazza di felicità». Così Alessia Marcuzzi descrive il suo stato d'animo pensando a Sanremo 2025. Il noto volto tv è la co-conduttrice della serata finale del Festival, il 15 febbraio. Condividerà il palco dell'Ariston con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Ad accompagnarla saranno il figlio Tommaso e la madre. Mancherà, invece, l'altro membro della sua famiglia, la figlia Mia, nata tredici anni fa dall'amore con Francesco Facchinetti. «Andrà in settimana bianca», ha detto la conduttrice in un'intervista rilasciata a Repubblica. Svelando, poi, che il cantante preferito della figlia è Tony Effe. Alessia Marcuzzi mostra le sue gambe "storte": «Ogni difetto ci rende unici» Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025Il noto volto tv non ha mai nascosto il desiderio di essere tra i protagonisti del Festival.