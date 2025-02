Palermotoday.it - Meteo, fine settimana tra pioggia e schiarite spinti dallo scirocco

Leggi su Palermotoday.it

Forti piogge e temporali: queste le previsionidel weekend in Sicilia. Come spiega Lorenzo Badellino di 3B.com "un vortice mediterraneo in spostamento dal Golfo del Leone verso la Sardegna determinerà un sabato molto instabile sulla nostra regione nelle prime ore della giornata, con.