Liberoquotidiano.it - Meteo da incubo, Giuliacci: ecco dove piomba il gelo (e chi si salva)

Arriva un weekend di freddo e pioggia. Le previsioninon annunciano nulla di buono e di fatto saremo davanti a un colpo di coda (intenso) dell'inverno. A fare il quadro è il colonnello Mariosu.it: "Nella giornata di sabato 8 febbraio sono attesi momenti piovosi, da nord a sud, praticamente in tutte le nostre regioni, ma le piogge più insistenti e abbondanti cadranno al Norst e sulle regioni tirreniche. Complice il freddo, al Nord la neve imbiancherà le zone montuose fino a bassa quota, con addirittura la possibilità di qualche sconfinamento sulle pianure del Piemonte". E ancora: "In molte zone d'Italia domenica 9 febbraio il tempo andrà migliorando, ma non dappertutto: piogge residue infatti bagneranno il Norst e le Isole Maggiori, e non si può escludere qualche momento piovoso neanche lungo le coste centrali tirreniche.