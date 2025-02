Lettera43.it - Meta, ex dipendente denuncia abusi e discriminazione di genere

Un’exdi, fra le prime a lavorare per Mark Zuckerberg, ha fatto causa all’azienda lamentando 15 anni di, molestie sessuali edida parte di colleghi e manager. Kelly Stonelake è stata assunta nel 2009 per l’allora Facebook, ancora non quotata in borsa né resa celebre dal film The Social Network al cinema. Vi è rimasta fino al licenziamento di gennaio 2024, scalando le gerarchie tanto da diventare direttrice di una sua personale sezione. Una promozione che però non avrebbe fatto terminare, come ha spiegato a TechCrunch, le violenze di alcuni vertici soprattutto sul luogo di lavoro. Dopo la suanon avrebbe preso alcun provvedimento contro i colpevoli, mettendo anzi la stessa Stonelake sempre più ai margini di tutti i progetti e bloccandone le promozioni in favore di altri uomini.