Messina terremoto di magnitudo 4 8

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.05 Una scossa disi è verificata ta alle 16.19 nella provincia di. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha stimato unadi 4.8 gradi. La forte scossa è stata avvertita in diverse zone della provincia die alle Isole Eolie, che sono prossime all'epicentro. Ad Alicudi e Filicudi molte persone sono uscite in strada. Per il momento non si segnalano danni e ai Vigili del fuoco dinon sono arrivate per ora segnalazioni di danni, né richieste di soccorso.