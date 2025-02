Liberoquotidiano.it - Messina, fortissima scossa di terremoto: terrore e ansia, "magnitudo fino a 5.3"

Leggi su Liberoquotidiano.it

nel Messinese, dove dalla popolazione è stata avvertita unasi. Stando alle prime stime elaborate dall'Ing, la- registrata alle 16.19 - ha unacompresa tra 4.8 e 5.3. Laè stata distintamente avvertita anche ai piani alti a Palermo. Laè stata avvertita in diverse zone della provincia die alle isole Eolie, soprattutto ad Alicudi e Filicudi, dove le persone sono uscite per strada. Al momento non sono stati segnalati danni alle centrali operative Notizia in aggiornamento