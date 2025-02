Baritoday.it - Mercato Bari, Magalini e Di Cesare: "Per Dorval solo un interessamento da Napoli. Soddisfatti per le operazioni"

Leggi su Baritoday.it

Dopo la chiusura delinvernale, avvenuta lo scorso 3 febbraio, i due dirigenti biancorossi Giuseppee Valerio Di, sono intervenuti in conferenza stampa per tracciare un bilancio dellecompiute nel corso della sessione.Il ds ha preso per primo la parola.