Iltempo.it - Meloni-Salvini, il post che manda in tilt la sinistra: "Nulla scalfirà il nostro rapporto"

Leggi su Iltempo.it

Giorgiaspazza via ogni dubbio sul suo legame con Matteo. La presidente del Consiglio, con chiaro riferimento alle chat di Fratelli d'Italia contenute in un libro e anticipate dal Fatto Quotidiano, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social sulche la unisce al ministro delle Infrastrutture e leader della Lega: “Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il. Con Matteoabbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell'Italia. La stima nei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vicepremier delGoverno. Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione.