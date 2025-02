Laprimapagina.it - Melicucco. La Casa Canonica ospita le opere del Concorso di Poesia “Araba Fenice”

si prepara ad accogliere un’importante iniziativa culturale. Grazie alla disponibilità del parroco don Pasquale Galatà, laè stata messa a disposizione dell’Associazione Culturale organizzatrice del 3°di”.“L’evento rappresenta un’opportunità per discutere di cultura e permettere ai cittadini, soprattutto ai più giovani, di immergersi nelle emozioni espresse dai partecipanti al”, spiegano il presidente Cavaliere Rino Logiacco. L’invito è rivolto a tutti: il pubblico potrà leggere le poesie in esposizione e votare quelle che più lo colpiranno. Sarà infatti la giuria popolare a decretare i tre vincitori del.L’iniziativa si svolgerà ogni pomeriggio per un’intera settimana, dalle ore 15:00 alle 18:00. Fondamentale il sostegno di Enti e realtà che hanno concesso il patrocinio gratuito, tra cui l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, la Repubblica dei Poeti con #Wiki, Cartofantasy, Global Sport Italia – Store, CF Creazioni, Gioielli Patrizio Papasidero, PianaTv, il nostro quotidiano La Prima Pagina e laeditrice Pace Edizioni.