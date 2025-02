Bergamonews.it - Mei acquisisce una quota di minoranza di fl? Optics

Leggi su Bergamonews.it

Mei, azienda leader nella produzione di macchine automatizzate per la lavorazione delle lenti, oftalmiche e solari, con sede a Ponte San Pietro, annuncia l’acquisizione di unadiin fl?.“Abbiamo trovato un’affinità con l’approccio innovativo e dirompente di fl?– afferma il presidente di Mei Stefano Sonzogni -. In Mei, pensiamo sempre fuori dagli schemi per rivoluzionare i processi e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo trovato la stessa passione in fl?”.Fondata nel 2019, fl?è una start-up israeliana che mira a rivoluzionare il processo di rivestimento delle lenti nell’industria ottica. Con una solida esperienza nella tecnologia a getto d’inchiostro, l’azienda sviluppa soluzioni per l’applicazione di rivestimenti sulle lenti, con significativi vantaggi in termini di precisione, accessibilità, creatività e sostenibilità.