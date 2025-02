Panorama.it - "Meghan Markle flirtava con il principe William": le nuove rivelazioni dello staff di corte

torna sotto i riflettori con il suo nuovo show Netflix, With Love,, un programma che si presenta come fonte di ispirazione per l'arte dell'ospitalità, ma che in realtà sembra l’ennesimo contenuto privo di originalità. Lontano dall’essere un format innovativo, appare più come un esercizio di autocelebrazione della duchessa del Sussex, che evita qualsiasi reale dimostrazione pratica, limitandosi a suggerire consigli generici e superficiali su come creare un’atmosfera accogliente e su come essere delle perfette padrone di casa.Lo show, che debutterà il 4 marzo su Netflix, appare come un ultimo tentativo di capitalizzare l’accordo multimilionario trae ilHarry con la piattaforma di streaming. La serie segna un ulteriore distacco dal marito, con Harry relegato a un ruolo marginale e i figli Archie e Lilibet completamente assenti, in un progetto che punta esclusivamente sulla figura della duchessa.