Meghan Markle amava abbracciare tutti E lo staff spettegolava Soprattutto sul principe William Le rivelazioni del nuovo libro di Tom Quinn

Il 18 febbraio uscirà un, in UK, che sta già facendo molto chiacchierare. Intitolato Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, è stato scritto da Tom, affermato scrittore ed esperto royal. Al centro del volume, i Windsor. Visti, questa volta, con gli occhi del loro. Il Times questa settimana ha dato alcune anticipazioni sui contenuti del testo. Rivelando, tra le altre cose, vari pettegolezzi girati tra il personale di palazzo negli anni passati. Uno di questi, forse quello più “scandaloso”, riguarda la relazione trae ile quei troppi baci e abbracci aSecondo quanto rivelato da Tom, gli «abbracci e i baci sulle guance» dihanno alimentato i pettegolezzi tra lodi palazzo per parecchio tempo.