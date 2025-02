Amica.it - Meghan Markle alla festa di compleanno “spirituale” dell’amica Kerry Washington

Unall’insegna del “girl power”, della consapevolezza di sé e del reciproco supporto e sostegno: c’era anchealdi, unatra amiche a temae il” diA condividere alcune foto e video della serata in cui compare la duchessa di Sussex è stata l’attrice Jessica Alba, da poco tornata single dopo la separazione dal marito Cash Warren. In un video postato dfondatrice del brand Honest Beauty su TikTok la si vede appoggiare davanti aun piatto di donut glassati illuminati dalle candeline, mentre passa vicino a, seduta al tavolo a cantare “buon” con le altre invitate. GUARDA LE FOTOIl ritorno disu Instagram, il nuovo video di William e Kate e le altre foto royal della settimana «Ci siamo riunite per una bellissima cerimonia guidata da Jill, fondatrice di Spirit Daughter.