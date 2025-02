Juventusnews24.com - McKennie insostituibile per Thiago Motta: non ci rinuncia neanche in Como Juve. Stavolta ricoprirà quel ruolo: cosa filtra

di RedazionentusNews24per: anche inl’americano verrà confermato. Ecco in chegiocherà staseraTornerà in campo questa sera al Sinigaglia la, in campo insolitamente di venerdì per aprire la 24esima giornata di campionato nella trasferta di. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria contro l’Empoli.nonmai a, che anche questa sera partirà dall’inizio nella sfida alla squadra di Fabregas. Per l’americano probabileda trequartista dietro l’unica punta nel 4-2-3-1.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.