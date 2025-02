Ilgiorno.it - Maxi truffa a nome del ministro Crosetto: contattati anche Giorgio Armani e Patrizio Bertelli

Milano – Ci sonolo stilistae l’imprenditore, presidente del gruppo Prada, tra i nomi illustridaitori che nei giorni scorsi hanno chiesto ingenti somme di denaro – fino a un milione di euro – adeldella Difesa Guido, arrivando fina simulare la sua voce usando l’intelligenza artificiale. “Riscatto per liberare giornalisti” Secondo quanto emerge dagli atti d’indagine, nessuno dei due però è cascato nella. Nei giorni scorsi era emerso che una vittima, che non è néné, aveva versato ai malviventi circa un milione di euro in due trallo scopo – così gli hanno fatto credere – di liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente. Alla Procura di Milano, che sta indagando sulla, risulta che tra truffe messe a segno, tentate e contatti, potrebbero arrivare ad una decina in tutto.