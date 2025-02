Napolitoday.it - Maxi tamponamento nella galleria della Tangenziale: coinvolte otto auto

Leggi su Napolitoday.it

Forti disagi per chi viaggia sulladi Napoli, in direzione Capodichino, per un incidente stradale. Sladi Capodimonte si sarebbe verificato infatti una catena che vedrebbemobili. Sul posto sono giunti i soccorsi e si sta.