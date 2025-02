Lettera43.it - Maxi raggiro telefonico a nome di Crosetto, colpiti noti imprenditori: indagini a Milano

La Procura diha aperto un’indagine, affidata ai carabinieri, a seguito di due denunce relative a una truffa messa in atto sfruttando in modo fraudolento ildi Guido. Stando a quanto ricostruito i truffatori, presentandosi come membri dello staff del ministro della Difesa, contattano telefonicamente le vittime – facoltosi– con un numero con prefisso di Roma, chiedendo denaro anche per centinaia di migliaia di euro adi, allo scopo di liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente.Un imprenditore milanese ha versato un milione di euro con più bonifici, non tracciabili, verso conti esteriGuido(Getty Images).Lo schema è sempre lo stesso: una prima chiamata dalla segreteria, poi quella con una voce simile a quella di, probabilmente realizzata con l’intelligenza artificiale, seguita dai contatti con presunti generali e collaboratori.