Mattia Casse | Ho provato ad attaccare ma non ero veloce Ho altre due gare

ha commesso diversi errori durante il superG dei Mondiali 2025 di sci alpino e non è mai stato in lotta per le medaglie. L’azzurro sperava di battagliare per il podio sulla pista di Saalbach (Austria), ma delle incertezze lungo un tracciato tortuoso lo hanno relegato nelle retrovie della classifica: il 23mo posto con un distacco di 2.82 dallo svizzero Marco Odermatt e di 1.67 dal terzo gradino del podio occupato dal norvegese Adrian Smisteh Sejersted non possono soddisfare il nostro portacolori.Il 34enne, che nel corso di questa annata agonistica ha vinto la prima gara in carriera in Coppa del Mondo (il superG della Val Gardena) e che è alla sua quinta rassegna iridata, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho cercato di, ma non sono stato