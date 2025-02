Oasport.it - MATTIA BELLUCCI TORO SCATENATO! Travolge anche Tsitsipas e avanza in semifinale a Rotterdam!

La corsa dinon si ferma. Il lombardo classe 2001 batteStefanosed è per la prima volta semifinalista sul circuito maggiore. E non in un torneo qualsiasi, ma all’ATP 500 di, dove batte il greco per 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti e si regala il confronto con l’australiano Alex de Minaur domani nella storica Ahoy Arena della celebre città olandese.L’inizio di, come di consueto, non lascia spazio alla parola “timidezza”: 0-30, poi palla break, maè sempre attento. Al cambio di campo, però, scena stranissima: il greco avverte problemi a un piede, o più probabilmente a un alluce, intende farsi scambiare le scarpe, ma si fa poi ridare indietro le precedenti mentre si fa trattare e poi riparte. Dopo qualche game tutto sommato interlocutorio, ma con alcune punte di spettacolo, sul 3-2 per l’ellenico è l’italiano a trovarsi sotto 0-30, poi, sul 30-30, il nastro porta via la palla ae respinge quella (per il break) di