Mattia Bellucci asfalta pure Tsitsipas tennis italiano in delirio | il punto da urlo che vale la semifinale | Video

Dopo Daniil Medvedev, l'azzurrofa fuori un altro big delmondiale, il greco Stefanos, qualificandosi per ladel torneo Atp 500 di Rotterdam. Una marcia fin qui straordinaria per il 23enne di Busto Arsizio, numero 92 del ranking mondiale ma decisamente in rampa di lancio. Su questa superificie lo scorso anno aveva vinto Jannik Sinner, confermando il suo momento d'oro pochi giorni dopo il trionfo agli Australian Open. Quest'anno l'altoatesino ha rifiutato a malinquore, preferendo riposarsi dopo il bis a Melbourne per preparare al meglio i tornei della primavera. Poco male, al posto di Jannik, un altrodecisamente meno atteso sta tenendo in alto il tricolore. La partita controè perè stata addirittura più semplice rispetto a quella contro il russo Medvedev: il greco è stato seccamente battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-2.