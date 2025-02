Cityrumors.it - Matteo Salvini sfida l’Europa: da Musk a Trump, “ora parlo io”

Leggi su Cityrumors.it

“Daalle chat: oraio”.tra Europa,e ladichiarata alla sinistra.La strategia diè chiara: agganciare la destra americana, rafforzare il legame con i sovranisti europei ere Bruxelles su più fronti. Con il vento delle elezioni europee all’orizzonte, il leader leghista punta a una narrazione che unisce identità, libertà di espressione e battaglia contro l’élite progressista.Temi caldi e attuali perCityrumors.it foto AnsaDall’America al, dal modelloalla battaglia contro Bruxelles.si muove su più fronti, rilanciando il suo messaggio politico con toni sempre più decisi. Tra i temi caldi, l’influenza di Elone il suo progetto di esportare il modello Maga (Make America Great Again) in Europa, il piano americano per Gaza, il caso Almasri, fino alla nuova spinta della Lega sulla rottamazione fiscale.